Read in Full: 82 MPs Vote Against 10 pm Curfew

The Government’s 10 pm pub and restaurant curfew was voted through tonight, by 299 Ayes to 82 Noes. 42 Tories voted against the rule, 23 Labour MPs, 10 LibDems, 6 DUP and Caroline Lucas. Read the MPs in full here:

Tories:

Imran Ahmad Khan David Amess Steve Baker Harriett Baldwin Bob Blackman Crispin Blunt Peter Bone Graham Brady Christopher Chope Geoffrey Clifton-Brown James Daly Philip Davies David Davis Dehenna Davison Jackie Doyle-Price Richard Drax Marcus Fysh Nusrat Ghani Chris Green Tom Hunt Pauline Latham Chris Loder Tim Loughton Anthony Mangnall Karl McCartney Esther McVey Huw Merriman Anne Marie Morris John Redwood Andrew Rosindell Gary Sambrook Bob Seely Henry Smith Desmond Swayne Robert Syms Derek Thomas Craig Tracey Matt Vickers Christian Wakeford Charles Walker Giles Watling Will Wragg

Labour

Diane Abbott Apsana Begum Ben Bradshaw Chris Bryant Dawn Butler Jeremy Corbyn Geraint Davies Andrew Gwynne Mike Hill Rupa Huq Kevan Jones Ian Lavery Emma Lewell-Buck Rebecca Long-Bailey Ian Mearns Grahame Morris Kate Osborne Bell Ribeiro-Addy Lloyd Russell-Moyle John Spellar Graham Stringer Jon Trickett Derek Twigg

LibDems

Alistair Carmichael Wendy Chamberlain Daisy Cooper Ed Davey Tim Farron Wera Hobhouse Layla Moran Sarah Olney Jamie Stone Munira Wilson

DUP

Jeffrey M Donaldson Paul Girvan Carla Lockhart Ian Paisley Gavin Robinson Sammy Wilson

Green Party