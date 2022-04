READ IN FULL: List of 287* MPs Sanctioned by Russia

This afternoon the Russian foreign ministry announced reciprocal sanctions on 287 Commons members following our sanctioning of members of the Duma. David Davis responded to the announcement by asking “How will I ever cope…”. Someone needs to tell Putin the bad news about Dominic Grieve and Charlie Elphicke…

Read the full list below:

Stephen Paul Barclay David Michael DAVIS Charles George EUSTICE, Dominic Charles GRIEVE (Dominic Charles GRIEVE), Christopher Heaton-Harris Jeremy Richard Streynsham HUNT Alistair William Jack Daniel Robert KAVCHINSKI (Daniel Robert KAWCZYNSKI), Andrea Jacqueline LEADSOM, Julian Murray LEWIS Esther Louise McVey Penelope Mary MORDAUNT (Penelope Mary MORDAUNT), Caroline Fiona Ellen NOKES (Caroline Fiona Ellen NOKES), Christopher John PINCHER Jacob William REES-MOGG, Mark Steven SPENCER Theresa Ann VILLIERS Heather Kay WHEELER Nigel ADAMS, Bim AFOLAMI, Adam AFRIYIE, Peter James Guy ALDOUS, Lucy Elizabeth ALLAN Stuart James ANDREW Edward John Compport ARGAR (Edward John Compport ARGAR), Victoria Mary ATKINS (Victoria Mary ATKINS), Richard Michael BACON Kemi BADENOCH, Steve John BAKER Harriet Mary Morison BALDWIN, John Charles BARON Alexander Paul BERESFORD, James Jacob Gilchrist BERRY (James Jacob Gilchrist BERRY), Peter William BONE, Peter James BOTTOMLEY, Andrew Campbell BOWIE Ben David BRADLEY Karen Anne BRADLEY Jack Edgar Brereton (Jack Edgar Brereton), Andrew James BRIDGEN Steve BRINE Fiona Claire BRUCE (Fiona Claire BRUCE), Michael Alex BURGHART, Conor BURNS (Conor BURNS), Alan Hugh CAIRNS James Roger CARTLIDGE, William Nigel Paul CASH Maria Colette CAULFIELD, Alexander John Gervase CHALK, Ata-Ur-Rehman CHISHTI (Atta-Ur-Rehman CHISHTI), Joanna Peta CHURCHILL Simon Richard Clarke Geoffrey CLIFTON-BROWN, Therese Anne COFFEY Alberto Castrenze COSTA, Robert Alexander COURTS, Tracey Elizabeth Anne CROUCH David Thomas Charles DAVIES Edward Glyn DAVIES, Mims Jane Alice DAVIES (Mims Jane Alice DAVIES), Philip DAVIES, Michelle Emma May DONELAN, Steve Daniel DOUBLE Richard Grosvenor PLUNKETT-ERNLE-DRAX (Richard Grosvenor PLUNKETT-ERNLE-DRAX), James Philip DUDDRIDGE David James DUGUID Philip Martin DUNNE Michael ELLIS, Charlie Brett Anthony ELPHICKE (Charlie Brett Anthony ELPHICKE), Michael Louis David FABRICANT, Victoria Grace FORD (Victoria Grace FORD), Kevin John FOSTER Mark Gino FRANCOIS (Mark Gino FRANCOIS), George William FREEMAN Mike Whitney FREER Marcus John Hudson FYSH, Roger James GALE Mark Robert Timothy GARNIER Nusrat Munir UI-GHANI, Nicholas John GIBB Paul William GIRVAN John Philip GLEN Robert GOODWILL Richard Michael GRAHAM James Whiteside GRAY Christopher Patrick James GREEN (Christopher Patric James GREEN), Damian Howard GREEN Justine GREENING, Dominic Charles Roberts GRIEVE (Dominic Charles Roberts GRIEVE), Samuel Phillip GYIMAH, Robert Henry HALFON, Luke Anthony HALL Greg William HANDS (Greg William HANDS), Mark James HARPER, Elizabeth Rebecca Scott HARRIS Trudy Lynne HARRISON (Trudy Lynne HARRISON), Simon Anthony HART John Henry HAYES Oliver HEALD, Gordon HENDERSON, Damian Patrick HINDS Kevin Paul HOLLINRAKE Philip Thomas HOLLOBONE, Adam James Harold HOLLOWAY John Michael HOWELL Nigel Paul HUDDLESTON Eddie Francis HUGHES Bernard Christison JENKIN, Andrea Marie JENKYNS Robert Edward JENRICK, Caroline Elizabeth JOHNSON Gareth Alan JOHNSON Joseph JOHNSON, Andrew Hanson JONES, David Ian JONES Marcus Charles JONES, Gillian KEEGAN, Seema Louise Ghiassi KENNEDY Stephen Charles KERR Greg KNIGHT, John Robert LAMONT Pauline Elizabeth LATHAM Philip James LEE Jeremy John Elton LEFROY Edward Julian LEIGH Oliver LETWIN, Andrew Iain LEWER Ian Richard Peregrine LIDDELL-GRAINGER, Julia Louise LOPEZ Jack Giacomo LOPRESTI Jonathan George CALADINE Tim Paul LOUGHTON Craig MACKINLAY, Rachel Helen MACLEAN Alan MAC (Alan MAC), Scott Leslie MANN Paul Christopher MAYNARD Patrick Allen MCLOUGHLIN Stephen Anthony McPartland, Mark Andrew MENZIES Johnny Luther MERCER (Johnny Luther MERCER), Huw William MERRIMAN Stephen James METCALFE Amanda Anne MILLING (Amanda Anne MILLING), Nigel John MILLS Andrew John Bower MITCHELL, Damien MOORE, Nicola Ann MORGAN James George MORRIS David Gordon MUNDELL Sheryll MURRAY Andrew William MURRISON, Robert James MacGillivray NEILL Sarah Louise NEWTON Alexander Jesse NORMAN, Neil O’BRIEN, Neil Quentin PARISH, Mark Julian Francis PAWSEY, John David PENROSE Christopher Ian Brian Mynott PHILP Rebecca Faye Clark POW Victoria Mary Boswell PRENTIS, Mark Andrew PRITCHARD Thomas Christopher John PURSGLOVE Jeremy Mark QUIN William James QUINS (William James QUINCE), John Alan REDWOOD Laurence Anthony ROBERTSON Mary Josephine ROBINSON Douglas Gordon ROSS Lee Benjamin ROWLEY David Henry RUTLEY, Paul Stuart SCULLY Andrew Edmund Armstrong SELOUS, Richard James SHANNON Alec Edward SHELBROOKE Christopher James SKIDMORE Chloe Rebecca SMITH (Chloe Rebecca SMITH), Henry Edward SMITH Julian Richard SMITH Royston Matthew SMITH, Arthur Nicholas Winston SOAMES, Andrew George STEPHENSON, Andrew John STEVENSON Robert Alexander STEWART Roderick James STEWART Gary Nicholas STREETER, Melvin John STRIDE (Melvyn John STRIDE), Graham Charles STUART, Desmond Angus SWAYNE Robert Andrew Raymond SIMS (Robert Andrew Raymond SYMS), Derek Gordon THOMAS Margaret Ann THROUP Kelly Jane TOLHURST (Kelly Jane TOLHURST), Justin Paul TOMLINSON Michael James TOMLINSON Craig Paul TRACEY David Arthur Stephen TREDENNICK, Shailesh Lackman VARA, Martin John VICKERS Theresa Ann VILLERS Robin Caspar WALKER David John WARBURTON Matt Robert WARMAN (Matthew Robert WARMAN), Helen Olivia Bicknell WHATELY, Heather Kay WHEELER Craig WHITTAKER John Flasby Lawrance WHITTINGDALE William David WIGGIN Sarah WOLLASTON Mike John WOOD William Peter WRAGG Jeremy Paul WRIGHT

Members of the Labor Party caucus in the House of Commons of the British Parliament