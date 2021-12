READ IN FULL ALL 98 TORY COVID PASSPORT REBELS

All the Tory Covid passport rebels in full: May’s first Brexit meaningful vote only garnered 118 Tory rebels…

Doyle-Price, Jackie Hollobone, Mr Philip Afriyie, Adam Anderson, Lee Bailey, Shaun Baillie, Siobhan Baker, Mr Steve Baldwin, Harriett Baron, Mr John Benton, Scott Blackman, Bob Bone, Mr Peter Bradley, Ben Bradley, Karen Brady, Sir Graham Bridgen, Andrew Brine, Steve Cates, Miriam Chope, Sir Christopher Clarke-Smith, Brendan Clifton-Brown, Sir Geoffrey Crouch, Tracey Davies, Philip Davis, Mr David Davison, Dehenna Djanogly, Mr Jonathan Duncan Smith, Sir Iain Ellwood, Mr Tobias Evans, Dr Luke Fox, Dr Liam French, Mr Louie Fuller, Richard Fysh, Mr Marcus Ghani, Ms Nusrat Gideon, Jo Grayling, Chris Green, Chri Green, Damian Grundy, James Halfon, Robert Hammond, Stephen Harper, Mr Mark Hayes, Sir John Holloway, Adam Hunt, Tom Jenkinson, Mark Jones, Mr David Jupp, Simon Kearns, Alicia Knight, Julian Knight, Sir Greg Largan, Robert Leadsom, Andrea Leigh, Sir Edward Lewer, Andrew Lewis, Dr Julian Loder, Chris Logan, Mark Lord, Mr Jonathan Loughton, Tim Mackinlay, Craig Mangnall, Anthony McCartney, Karl McPartland, Stephen McVey, Esther Metcalfe, Stephen Moore, Damien Moore, Robbie Morris, Anne Marie Mumby-Croft, Holly Neill, Sir Robert Offord, Dr Matthew Pawsey, Mark Penning, Sir Mike Penrose, John Percy, Andrew Randall, Tom Redwood, John Robertson, Mr Laurence Rosindell, Andrew Sambrook, Gary Smith, Greg Smith, Henry Spencer, Dr Ben Stevenson, Jane Stevenson, John Sturdy, Julian Syms, Sir Robert Thomas, Derek Tracey, Craig Tugendhat, Tom Villiers, Theresa Wakeford, Christian Walker, Sir Charles Warburton, David Watling, Giles Wragg, Mr William