With Boris in the US, it’ll be Raab versus Rayner today. An abundance of articulate charisma all round…

Robert Largan (Con) Deidre Brock (SNP) Rob Butler (Con) Chris Loder (Con) Andy Carter (Con) John Penrose (Con) Mr Barry Sheerman (Lab) Chris Green (Con) Dehenna Davison (Con) Patricia Gibson (SNP) Carla Lockhart (DUP) Margaret Ferrier (Ind)