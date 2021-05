Sadiq Khan Beats Shaun Bailey 55%:45%

Bailey beats Zac Goldsmith’s percentage by 1.6%:

Khan: 56.8% (-1.6%)

Bailey: 44.8% (+1.6%)

First round results:

KHAN 1 013 721 40.0% (-4.2)

BAILEY 893 051 35.3% (+0.3)

BERRY 197 976 7.8%. (+2.0)

PORITT 111 716. 4.4%. (-0.2)

OMILANA 49 628 2.0%. (new)

FOX 47 634. 1.9%. (new)

ROSE 31 111. 1.2%. (new)

HEWISION 28 012 1.1% (new)

BINFACE 24 775. 1.0% (new)

REID. 21 182. 0.8% (-1.2)

CORBYN. 20 604. 0.8% (new)

HUDSON. 16 826. 0.7% (new)

GAMMONS 14 393 0.6%. (-3.0)

LONDON 11 869. 0.5% (new)

KURTEN 11 025 0.4%. (new)

OBUNGE 9 682. 0.4% (new)

BALAYEV 7 774. 0.3% (new)

FOSH 6 309 0.2%. (new)

BROWN. 5 305. 0.2%. (new)