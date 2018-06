All 103 Resignations Under Corbyn

The Tories have counted 103 Labour resignations in nearly three years under Jeremy Corbyn:

Tristram Hunt: Post-leadership contest

Jamie Reed: Post-leadership contest

Chuka Umunna: Post-leadership contest

Emma Reynolds: Post-leadership contest

Rachel Reeves: Post-leadership contest

Caroline Flint: Post-leadership contest

Yvette Cooper: Post-leadership contest

Chris Leslie: Post-leadership contest

Shabana Mahmood: Post-leadership contest

Liz Kendall: Post-leadership contest

Mary Creagh: Post-leadership contest

Stephen Doughty: Revenge reshuffle

Jonathan Reynolds: Revenge reshuffle

Kevan Jones: Revenge reshuffle

Naz Shah: Anti-semitism

Diana Johnson: Summer 2016 coup

Heidi Alexander: Summer 2016 coup

Lucy Powell: Summer 2016 coup

Karl Turner: Summer 2016 coup

Kerry McCarthy: Summer 2016 coup

Lilian Greenwood: Summer 2016 coup

Ian Murray: Summer 2016 coup

Vernon Coaker: Summer 2016 coup

Seema Malhotra: Summer 2016 coup

Gloria De Piero: Summer 2016 coup

Lord Falconer: Summer 2016 coup

Chris Bryant: Summer 2016 coup

Chris Matheson: Summer 2016 coup

Jenny Chapman: Summer 2016 coup

Wayne David: Summer 2016 coup

Alex Cunningham: Summer 2016 coup

Ruth Smeeth: Summer 2016 coup

Neil Coyle: Summer 2016 coup

Susan Elan: Jones Summer 2016 coup

John Healey: Summer 2016 coup

Matthew Pennycook: Summer 2016 coup

Steve Bassam: Summer 2016 coup

Anna Turley: Summer 2016 coup

Toby Perkins: Summer 2016 coup

Stephen Kinnock: Summer 2016 coup

Steve Reed: Summer 2016 coup

Roberta Blackman-Woods: Summer 2016 coup

Jess Phillips: Summer 2016 coup

Yvonne Fovargue: Summer 2016 coup

Nic Dakin: Summer 2016 coup

Richard Burden: Summer 2016 coup

Melanie Onn: Summer 2016 coup

Sharon Hodgson: Summer 2016 coup

Jack Dromey: Summer 2016 coup

Lisa Nandy: Summer 2016 coup

Owen Smith: Summer 2016 coup

Sarah Champion: Summer 2016 coup

Nia Griffiths: Summer 2016 coup

Kate Green: Summer 2016 coup

Christina Rees: Summer 2016 coup

Liz McInnes: Summer 2016 coup

Colleen Fletcher: Summer 2016 coup

Angela Eagle: Summer 2016 coup

Maria Eagle: Summer 2016 coup

Nick Thomas-Symonds: Summer 2016 coup

Luciana Berger: Summer 2016 coup

Thangam Debbonaire: Summer 2016 coup

Keir Starmer: Summer 2016 coup

Clive Efford: Summer 2016 coup

Alan Whitehead: Summer 2016 coup

Barbara Keeley: Summer 2016 coup

Andrew Gwynne: Summer 2016 coup

Andy Slaughter: Summer 2016 coup

Pat Glass: Summer 2016 coup

Rob Marris: Summer 2016 coup

Mike Kane: Summer 2016 coup

Fabian Hamilton: Summer 2016 coup

Mary Glindon: Summer 2016 coup

Gerald Jones: Summer 2016 coup

Karin Smyth: Summer 2016 coup

Emma Lewell-Buck: Summer 2016 coup

Paul Blomfield: Summer 2016 coup

Nick Smith: Summer 2016 coup

Kevin Brennan: Summer 2016 coup

Lyn Brown: Summer 2016 coup

Conor McGinn: Rosie Winterton sacking

Holly Lynch: Rosie Winterton sacking

Jo Stevens: Article 50 TLW

Tulip Siddiq: Article 50 TLW

Rachael Maskell: Article 50 TLW

Dawn Butler: Article 50 TLW

Clive Lewis: Article 50 TLW

Ruth Cadbury: Single market TLW

Andy Slaughter: Single market TLW

Catherine West: Single market TLW

Daniel Zeichner: Single market TLW

Sarah Champion: Article in The Sun

Alex Cunningham: Customs union vote

Chris Williamson: Dispute over council tax

Laura Smith: EEA EUWB amendment

Ged Killen: EEA EUWB amendment

Ellie Reeves: EEA EUWB amendment

Tonia Antoniazzi: EEA EUWB amendment

Anna McMorrin: EEA EUWB amendment

Rosie Duffield: EEA EUWB amendment

That’s a resignation on average every 10 days…

UPDATE: A Labour source snarks back that since last autumn Theresa May has lost a Cabinet minister on average every six weeks.