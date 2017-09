Only one place to be at 1am in Brighton: Momentum’s “Acid Corbynism” bash:

At an “acid corbynism” event. Absolute scenes. pic.twitter.com/dutnhoANIp — Ashley Cowburn (@ashcowburn) September 25, 2017

Meanwhile at Momentum’s parallel conference… pic.twitter.com/GRDNBgBGnG — Patrick Maguire (@patrickkmaguire) September 25, 2017

Quiet voices in the conference hall this morning, please.